Імпорт телефонів за новими правилами: фіксація IMEI-кодів стала обов'язковою

Із 4 вересня під час ввезення мобільних телефонів в Україну імпортери зобов'язані подавати відомості про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) кожного пристрою.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Відтепер унікальний номер кожного смартфона обов'язково вноситься до митної декларації в електронному вигляді.

Новий механізм покликаний унеможливити ввезення контрафакту та підвищити прозорість внутрішнього ринку електроніки. Ініціативу щодо детінізації офіційно підтримали імпортери засобів зв'язку, бізнес-асоціації та представники громадськості.

Протидія тіньовому ринку та контроль обігу

Детінізація ринку визначена як спільне завдання правоохоронних органів та органів контролю. На першому етапі митниця забезпечує законність переміщення товарних партій та обов'язкову наявність даних про IMEI кожного смартфона під час перетину кордону.

Сформований під час митного оформлення масив даних слугуватиме основою для подальшого відстеження продукції всередині країни. Відповідні державні органи контролюватимуть продаж телефонів у торговельних мережах та оперативно реагуватимуть на випадки потрапляння техніки в Україну поза легальними каналами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на митниці запроваджують обов’язковий облік IMEI мобільних телефонів. Державний бюджет України може додатково отримувати понад 5 мільярдів гривень щороку завдяки запровадженню обов'язкової фіксації унікальних кодів IMEI мобільних телефонів під час їх імпорту.