Импорт телефонов по новым правилам: фиксация IMEI-кодов стала обязательной

С 4 сентября при ввозе мобильных телефонов в Украину импортеры обязаны подавать сведения о международном идентификаторе мобильного оборудования (IMEI) каждого устройства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Теперь уникальный номер каждого смартфона обязательно вносится в таможенную декларацию в электронном виде.

Новый механизм призван сделать невозможным ввоз контрафакта и повысить прозрачность внутреннего рынка электроники. Инициативу о детенизации официально поддержали импортеры средств связи, бизнес-ассоциации и представители общественности.

Противодействие теневому рынку и контроль обращения

Детенизация рынка определена как общая задача правоохранительных органов и органов контроля. На первом этапе таможня обеспечивает законность перемещения товарных партий и обязательное наличие данных об IMEI каждого смартфона при пересечении границы.

Сформированный при таможенном оформлении массив данных будет служить основой для последующего отслеживания продукции внутри страны. Соответствующие государственные органы будут контролировать продажу телефонов в торговых сетях и оперативно будут реагировать на случаи попадания техники в Украину вне легальных каналов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на таможне вводится обязательный учет IMEI мобильных телефонов. Государственный бюджет Украины может дополнительно получать более 5 миллиардов гривен ежегодно благодаря введению обязательной фиксации уникальных кодов IMEI мобильных телефонов при их импорте.