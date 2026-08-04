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Кінець сірому імпорту: на митниці запроваджують обов’язковий облік IMEI мобільних телефонів

Телефони
На митниці запроваджують обов’язковий облік IMEI мобільних телефонів / Unsplash

Державний бюджет України може додатково отримувати понад 5 мільярдів гривень щороку завдяки запровадженню обов'язкової фіксації унікальних кодів IMEI мобільних телефонів під час їх імпорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву директора Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

Нова норма передбачає обов'язкове зазначення IMEI у митних деклараціях при ввезенні техніки в Україну. 

Ініціативу БЕБ, опрацьовану спільно з Мінфіном та Держмитслужбою, підтримали представники найбільших легальних мереж з продажу електроніки. Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції здійснило його державну реєстрацію.

Ключові деталі та наступні кроки реформи:

  • Ліквідація анонімності: обов'язкова фіксація унікального номера IMEI на кордоні унеможливить безперешкодне ввезення та легалізацію партій "сірого" імпорту без сплати митних платежів.
  • Рівні умови для бізнесу: нові правила покликані позбавити контрабандистів конкурентних переваг перед легальними ритейлерами, які працюють прозоро.
  • Фіксація у чеках: наступним етапом детінізації ринку стане запровадження вимоги щодо зазначення IMEI у фіскальних чеках при роздрібному продажу. Відповідний алгоритм БЕБ наразі розробляє спільно з Мінфіном та Державною податковою службою.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ на Львівщині викрили схему незаконного ввезення техніки Apple на 35 мільйонів гривень, яку контрабандисти намагалися провезти у спеціально обладнаному днищі автомобіля.

Автор:
Максим Кольц