Поповнення обігового капіталу: "Сільпо" отримає 300 млн грн кредиту від Ощадбанку

ТОВ "Сільпо ФУД", яке входить до складу Fozzy Group, отримає від Ощадбанку овердрафт у розмірі 300 млн грн. Кошти буде спрямовано на поповнення обігового капіталу компанії, зокрема для своєчасних розрахунків із постачальниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба держбанку.

Разом із кредитуванням сторони розпочали співпрацю у сфері торгового еквайрингу. Ощадбанк уже встановив у супермаркетах "Сільпо" 500 POS-терміналів і планує надалі розширювати платіжну інфраструктуру.

Заступник голови правління Ощадбанку Сергій Черніков зазначив, що початок співпраці з Fozzy Group є стратегічним кроком через важливість підтримки продовольчого ринку.

Що таке овердрафт ?

Овердрафт — це короткостроковий банківський кредит, який дозволяє витрачати більше грошей, ніж є на вашому рахунку, у межах встановленого ліміту. Він працює як тимчасовий "мінус" на дебетовій картці чи рахунку компанії і погашається автоматично з першого ж надходження коштів.

Показники Ощад банку

За даними фінустанови, кредитний портфель бізнес-клієнтів Ощадбанку станом на 30 червня 2026 року становив 106,8 млрд грн. Станом на перше півріччя 2026 року мережа банку налічувала 85,6 тис. POS-терміналів. Банк також пропонує застосунок ОщадPAY для прийому безготівкових платежів через смартфон без класичного терміналу.

За перше півріччя 2026 року Ощадбанк уклав нових корпоративних кредитних угод на 13,8 млрд грн, що на 56,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про Fozzy Group

Як зазначили в Ощадбанку, торгівля продуктами харчування та напоями забезпечує 96% виручки групи Fozzy Group. Частка компанії на українському ринку ритейлу становить близько 27%.

Масштаби діяльності групи та її ключової компанії наступні:

станом на 1 січня 2026 року мережа Fozzy Group налічувала 898 магазинів (зокрема 308 супермаркетів "Сільпо" та 4 делікатес-маркети Le Silpo );

ТОВ "Сільпо ФУД" забезпечує майже 62% виручки всієї бізнес-групи , управляє 312 супермаркетами загальною площею понад 424 тис. кв. м та розвиває 27 власних торговельних марок.

Нагадаємо, протягом 2025 року Ощадбанк спрямував 9 млрд грн на фінансування малого та середнього бізнесу. Підтримку отримали понад 2500 підприємств.