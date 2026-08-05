Електроенергія для ЗСУ за завищеними цінами: до суду передано справу про розкрадання 46,7 млн грн

До суду передано справу про схему із закупівель електроенергії для військових частин у Києві та Одесі. Штучне підвищення цін завдало бюджету збитків на 46,7 млн грн, з яких 17,3 млн грн уже повернуто.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2021–2024 років приватне підприємство постачало електроенергію для військових об’єктів Одеського квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) та Київського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ).

Після укладення основних договорів директор компанії у змові з очільником військових підрозділів підписував додаткові угоди, якими без ринкового обґрунтування систематично підвищував вартість ресурсу. У результаті сукупне зростання ціни перевищило дозволений законом ліміт у 10%.

"У результаті військові підрозділи оплачували електроенергію за завищеними тарифами, а підприємство, за версією слідства, незаконно заволоділо 46,7 млн грн бюджетних коштів", — зазначають у правоохоронних органах.

Колишній посадовець, який у різні періоди очолював Одеський КЕВ та Київське КЕУ, підписував додаткові угоди без належної перевірки їхньої законності та економічної обґрунтованості.

Під час досудового розслідування до державного бюджету вже вдалося повернути 17,3 млн грн переплати за контрактом Одеського КЕВ.

Дії керівника компанії-постачальника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), а колишнього військового посадовця — за ч. 2 та ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Нагадаємо, на Полтавщині постачальник продуктів для Нацгвардії приховав доходи та ухилився від сплати 9 млн грн податків. Підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для однієї з військових частин Національної гвардії України. Загальна сума контрактів становила 455 млн грн.