НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній: деталі

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "ФК "Основа" та ТОВ "Кит-Фінанс". До першої компанії застосовано зупинення окремого виду операцій, а другій винесено письмове застереження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Обмеження операцій для ТОВ "ФК "Основа"

За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що ТОВ "ФК "Основа" здійснювало ризикову діяльність, яка загрожує інтересам її клієнтів та кредиторів. Зокрема, установа надавала іншим особам кошти на умовах договору поворотної фінансової допомоги, маючи право лише на надання послуг з кредитування.

Згідно з вимогами пункту 5 частини четвертої статті 48 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", регулятор зупинив проведення таких операцій для компанії до 31 серпня 2027 року.

Застереження для ТОВ "Кит-Фінанс"

Захід впливу у вигляді письмового застереження до ТОВ "Кит-Фінанс" застосовано через виявлений недолік у діяльності установи.

Деталі рішення регулятора:

Підстава: порушення вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (постанова Правління НБУ № 185 від 27 грудня 2024 року зі змінами);

Термін усунення: ТОВ "Кит-Фінанс" зобов'язане усунути виявлений недолік до 28 серпня 2026 року;

Орган прийняття рішення: Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідне рішення 3 серпня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ покарав п'ять фінансових компаній через порушення вимог законодавства та здійснення ризикової діяльності.