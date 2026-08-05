НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям: детали

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "ФК "Основа" и ООО "Кит-Финанс". К первой компании применена остановка отдельного вида операций, а второй вынесена письменная оговорка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ограничение операций для ООО "ФК "Основа"

По результатам безвыездного надзора НБУ установил, что ООО "ФК "Основа" осуществляло рисковую деятельность, угрожающую интересам ее клиентов и кредиторов. В частности, учреждение предоставляло другим лицам средства на условиях договора возвратной финансовой помощи, имея право только на предоставление услуг по кредитованию.

Согласно требованиям пункта 5 части четвертой статьи 48 Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" регулятор остановил проведение таких операций для компании до 31 августа 2027 года.

Предостережение для ООО "Кит-Финанс"

Мероприятие влияния в виде письменной оговорки к ООО "Кит-Финанс" применено из-за выявленного недостатка в деятельности учреждения.

Детали решения регулятора:

Основание: нарушение требований Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании (постановление Правления НБУ №185 от 27 декабря 2024 г. с изменениями);

Срок устранения: ООО "Кит-Финанс" обязано устранить выявленный недостаток до 28 августа 2026;

Орган принятия решения: Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 3 августа 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ наказал пять финансовых компаний из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковой деятельности.