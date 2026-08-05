Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,64

51,45

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям: детали

НБУ
НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям: детали / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "ФК "Основа" и ООО "Кит-Финанс". К первой компании применена остановка отдельного вида операций, а второй вынесена письменная оговорка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ограничение операций для ООО "ФК "Основа"

По результатам безвыездного надзора НБУ установил, что ООО "ФК "Основа" осуществляло рисковую деятельность, угрожающую интересам ее клиентов и кредиторов. В частности, учреждение предоставляло другим лицам средства на условиях договора возвратной финансовой помощи, имея право только на предоставление услуг по кредитованию.

Согласно требованиям пункта 5 части четвертой статьи 48 Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" регулятор остановил проведение таких операций для компании до 31 августа 2027 года.

Предостережение для ООО "Кит-Финанс"

Мероприятие влияния в виде письменной оговорки к ООО "Кит-Финанс" применено из-за выявленного недостатка в деятельности учреждения.

Детали решения регулятора:

  • Основание: нарушение требований Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании (постановление Правления НБУ №185 от 27 декабря 2024 г. с изменениями);
  • Срок устранения: ООО "Кит-Финанс" обязано устранить выявленный недостаток до 28 августа 2026;
  • Орган принятия решения: Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 3 августа 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ наказал пять финансовых компаний из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковой деятельности.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности