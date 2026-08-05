Пополнение оборотного капитала: "Сільпо" получит 300 млн грн кредита от Ощадбанка

Входящее в состав Fozzy Group ООО "Сильпо ФУД" получит от Ощадбанка овердрафт в размере 300 млн грн. Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании, в частности, для своевременных расчетов с поставщиками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Наряду с кредитованием стороны начали сотрудничество в сфере торгового эквайринга. Ощадбанк уже установил в супермаркетах "Сильпо" 500 POS -терминалов и планирует в дальнейшем расширять платежную инфраструктуру.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Сергей Черников отметил, что начало сотрудничества с Fozzy Group является стратегическим шагом из-за важности поддержки продовольственного рынка.

Что такое овердрафт ?

Овердрафт – это краткосрочный банковский кредит, позволяющий тратить больше денег, чем есть на вашем счете, в пределах установленного лимита. Он работает как временный "минус" на дебетовой карточке или счете компании и погашается автоматически с первого же поступления средств .

Показатели Ощадбанка ​

По данным финучреждения, кредитный портфель бизнес-клиентов Ощадбанка по состоянию на 30 июня 2026 года составил 106,8 млрд грн. По состоянию на первое полугодие 2026 года сеть банка насчитывала 85,6 тыс. POS -терминалов. Банк также предлагает приложение Ощад PAY для приема безналичных платежей через смартфон без классического терминала.

За первое полугодие 2026 года Ощадбанк заключил новые корпоративные кредитные соглашения на 13,8 млрд грн, что на 56,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О Fozzy Group

Как отметили в Ощадбанке, торговля продуктами питания и напитками обеспечивает 96% выручки группы. Fozzy Group. Доля компании на украинском рынке ритейла составляет около 27%.

Масштабы деятельности группы и ее ключевой компании следующие:

по состоянию на 1 января 2026 года сеть Fozzy Group насчитывала 898 магазинов (в том числе 308 супермаркетов "Сільпо" и 4 деликатес-маркета Le Silpo );

ООО "Сільпо ФУД" обеспечивает около 62% выручки всей бизнес-руппы, управляет 312 супермаркетами общей площадью более 424 тыс. кв. м и развивает 27 торговых марок.

Напомним, в течение 2025 года Ощадбанк направил 9 млрд грн на финансирование малого и среднего бизнеса. Поддержку получили более 2500 предприятий.