Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,64

51,45

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пополнение оборотного капитала: "Сільпо" получит 300 млн грн кредита от Ощадбанка

"Сильпо"
"Сільпо" получит от Ощадбанка овердрафт на сумму 300 млн грн/Фото: пресслужба "Сільпо"

Входящее в состав Fozzy Group ООО "Сильпо ФУД" получит от Ощадбанка овердрафт в размере 300 млн грн. Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании, в частности, для своевременных расчетов с поставщиками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Наряду с кредитованием стороны начали сотрудничество в сфере торгового эквайринга. Ощадбанк уже установил в супермаркетах "Сильпо" 500 POS -терминалов и планирует в дальнейшем расширять платежную инфраструктуру.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Сергей Черников отметил, что начало сотрудничества с Fozzy Group является стратегическим шагом из-за важности поддержки продовольственного рынка.

Что такое овердрафт ?

Овердрафт – это краткосрочный банковский кредит, позволяющий тратить больше денег, чем есть на вашем счете, в пределах установленного лимита. Он работает как временный "минус" на дебетовой карточке или счете компании и погашается автоматически с первого же поступления средств .

Показатели Ощадбанка

По данным финучреждения, кредитный портфель бизнес-клиентов Ощадбанка по состоянию на 30 июня 2026 года составил 106,8 млрд грн. По состоянию на первое полугодие 2026 года сеть банка насчитывала 85,6 тыс. POS -терминалов. Банк также предлагает приложение Ощад PAY для приема безналичных платежей через смартфон без классического терминала.

За первое полугодие 2026 года Ощадбанк заключил новые корпоративные кредитные соглашения на 13,8 млрд грн, что на 56,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О Fozzy Group

Как отметили в Ощадбанке, торговля продуктами питания и напитками обеспечивает 96% выручки группы. Fozzy Group. Доля компании на украинском рынке ритейла составляет около 27%.

Масштабы деятельности группы и ее ключевой компании следующие:

  • по состоянию на 1 января 2026 года сеть Fozzy Group насчитывала 898 магазинов (в том числе 308 супермаркетов "Сільпо" и 4 деликатес-маркета Le Silpo ); 
  • ООО "Сільпо ФУД" обеспечивает около 62% выручки всей бизнес-руппы, управляет 312 супермаркетами общей площадью более 424 тыс. кв. м и развивает 27 торговых марок.

Напомним, в течение 2025 года Ощадбанк направил 9 млрд грн на финансирование малого и среднего бизнеса. Поддержку получили более 2500 предприятий.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности