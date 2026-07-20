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Ощадбанк нарастил кредитование малого бизнеса: кто получил больше средств

трактор
Ощадбанк нарастил кредитование малого бизнеса / Unsplash

Ощадбанк в первом полугодии 2026 года предоставил 14,9 млрд грн финансирования 3086 предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса. Больше всего средств получили аграрный сектор и промышленность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанк.

Почти 38% нового финансирования, или 5,6 млрд. грн., банк направил на инвестиционные проекты. Еще 9,3 млрд. грн. предприниматели привлекли на пополнение оборотного капитала.

Наибольшие объемы финансирования получили:

  • аграрный сектор - 7,3 млрд грн;
  • промышленность - 4 млрд грн.

За первые шесть месяцев 2026 кредитный портфель микро-, малого и среднего бизнеса Сбербанка вырос на 15%, или на 4,6 млрд грн, и достиг 34,3 млрд грн.

Банк также привлекает международные инструменты поддержки для расширения доступа бизнеса к финансированию. В первом полугодии клиенты Ощадбанк получили более 1,38 млн. евро грантов ЕБРР по 108 кредитным соглашениям.

Ощадбанк расширяет программу поддержки агропроизводителей, предлагая кредиты с 50% покрытием от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и нулевой комиссией за гарантию.

Автор:
Татьяна Гойденко