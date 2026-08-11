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Российский банковский кризис ударит по Беларуси сильнее, чем по РФ

российский рубль, график
Российский банковский кризис ударит по Беларуси сильнее, чем по РФ / Freepik

Финансовый кризис в России не повлечет за собой немедленного обвала банковской системы Беларуси, однако его последствия для реального сектора белорусской экономики могут оказаться значительно глубже и продолжительнее, чем для самой РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Дочерние структуры русских банков контролируют около четверти активов белорусского банковского сектора. Они работают как отдельные юридические лица, выполняют требования Нацбанка Беларуси по капиталу и ликвидности, а вклады населения защищены местной системой гарантирования. Поэтому мгновенный эффект домино маловероятен.

Основные угрозы белорусской экономике

Главные риски для Минска заключаются в разрушении экономических связей с РФ, от которой белорусская модель полностью зависима:

  • Сокращение экспорта: русские дочерние банки кредитуют большие компании, работающие на рынок РФ. Экономический спад в России резко снизит спрос на белорусские товары, почти две трети экспорта которых приходится именно на РФ.
  • Проблемы с финансированием долга: ослабление банковской системы РФ ограничит доступ Минска к внешним кредитам, межбанковскому рынку и финансовой поддержке со стороны Москвы, что заставит режим тратить золотовалютные резервы.
  • Девальвация и отток депозитов: обесценивание российского рубля будет неизбежно давить на белорусский рубль для сохранения конкурентоспособности товаров. Дополнительно, новости о проблемах банков в РФ могут спровоцировать отток вкладов из белорусских учреждений.

Подобная ситуация уже наблюдалась после российского дефолта 1998 г., когда Беларусь еще несколько лет расплачивалась за кризис, произошедший в РФ.

Напомним, России не хватает денег на покрытие дефицита бюджета, из-за чего правительство РФ обратилось в госбанки с просьбой выкупить гособлигации на 1,5 трлн рублей.

Автор:
Максим Кольц

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