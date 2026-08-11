Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Наличный курс:

USD

44,92

44,83

EUR

51,92

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" адаптирует логистику и переходит на децентрализованную модель сортировки

новая почта
"Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки / Новая почта

Компания "Новая почта" после серии российских атак на свою инфраструктуру адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправлений.

"Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов", - подчеркнули в "Новой почте".

В настоящее время сеть "Новой почты" по всей Украине насчитывает более 56 000 точек сервиса.

В компании напомнили, что актуальный статус и движение каждой отдельной отправки можно отследить в официальном приложении "Новой почты".

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Кроме этого, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал.   в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было   уничтожен сортировочный терминал .

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности