"Новая почта" адаптирует логистику и переходит на децентрализованную модель сортировки

Компания "Новая почта" после серии российских атак на свою инфраструктуру адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки и внедряет резервные системы обработки отправлений.

"Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов", - подчеркнули в "Новой почте".

В настоящее время сеть "Новой почты" по всей Украине насчитывает более 56 000 точек сервиса.

В компании напомнили, что актуальный статус и движение каждой отдельной отправки можно отследить в официальном приложении "Новой почты".

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Кроме этого, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал. в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было уничтожен сортировочный терминал .