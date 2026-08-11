Засуха на Дунае и атаки РФ: экспорт украинского зерна через Румынию оказался под угрозой

Украинский экспорт зерна из черноморского региона оказался под двойным давлением. Рекордно низкий уровень воды в Дунае существенно ограничивает транзит через Румынию, а усиление российских ударов по портовой инфраструктуре и судам отвлекает агропродукцию из Одессы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

На Черное море приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому угрозы поставкам создают дополнительные риски для мировой продовольственной безопасности.

Засуха на Дунае и кризис логистики

Порт Констанца с 2022 года является главным альтернативным хабом для украинского экспорта. Однако длительная засуха и жара повлекли за собой критическое обмеление Дуная, из-за чего баржи вынуждены курсировать полупустыми.

Это резко увеличило тарифы на речные перевозки, повлекло за собой очереди и перегрузило железную дорогу и автодороги. По данным румынских аграриев, местные производители теряют доступ к грузовикам, а расходы на доставку пшеницы, подсолнечника и рапса резко выросли.

Терминалы в Констанце готовы принимать гораздо больше грузов по проекту "Пути солидарности", однако мелководье не позволяет доставить зерно по реке.

Ограниченные альтернативы для экспорта

Украина договаривается о новых железнодорожных маршрутах через соседние страны, однако железная дорога вместе с Дунаем способна компенсировать лишь треть мощностей черноморских портов.

Ситуация накаляется глобальными климатическими аномалиями, удорожанием энергоносителей и напряжением на Ближнем Востоке, из-за чего мировые фьючерсы на зерно в Париже и Чикаго пошли вверх.

Угроза коллапса в пиковый сезон

Транспортный коллапс может усилиться в ближайшие месяцы, ведь Румыния ожидает рекордный собственный урожай ранних зерновых, сбор которого накладывается на поздние культуры.

Вместе с переориентацией украинских потоков это обострит борьбу за вагоны, баржи и грузовики.

Аналитики предупреждают, что Констанца исчерпала запасы крепости и больше не может работать как безотказный спасательный клапан для региона.

Ранее сообщалось, что из-за рекордной засухи и снижения уровня Дуная АЭС "Чернавода" оказалась под угрозой остановки : первый реактор уже отключен, а второму не хватает воды для охлаждения.

Напомним, благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.