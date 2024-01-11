В 2023 Украина увеличила экспорт зерна через Констанцу более чем на 60%

Благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.

Об этом пишет издание Reuters.

Согласно сообщению, в прошлом году порт отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем в прошлом году. Украинское зерно составило примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн по сравнению с 13,0 млн на конец ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Киева после начала полномасштабного вторжения, когда Россия начала неоднократно наносить удары по ее речным портам, расположенным через Дунай со стороны Европейского Союза и члена НАТО Румынии.

Администрация порта сообщила, что общий объем грузооборота в Констанце в 2023 году составил 92,5 миллиона тонн, что на 22,5% больше, чем в 2023 году.

Румыния стремится увеличить свою транзитную способность для украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц и сейчас модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него.

Как сообщали в порту, финансируемые ЕС инвестиционные проекты в Констанце и ее окрестностях составляют 546,8 миллиона евро (598,47 миллиона долларов), а другие проекты стоимостью еще 218 миллионов евро пока ожидают рассмотрения.

Reuters пишет, что в декабре министр транспорта Румынии Сорин Гриндеану заявил, что финансируемый ЕС проект по обеспечению круглосуточной навигации на Сулинском канале реки Дунай, ведущий к Констанце, был завершен и начнет работать до обучения персоналу.

Добавим, как отмечал в октябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль, через территорию Румынии на экспорт идут до 60% украинского зерна . Констанца стала крупнейшим экспортным маршрутом. Туда зерно поступает автомобильным, железнодорожным или баржным транспортом через Дунай. Поэтому Украина работает над увеличением пропускной способности в порту .

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