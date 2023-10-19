Более половины украинского зерна экспортируется через Румынию

За время полномасштабной войны Украина совместно с Румынией значительно развили логистику в сфере грузоперевозок. Пока до 60% украинского зерна идет на экспорт транзитом через румынскую территорию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что по объему двусторонней торговли с Украиной Румыния вышла на третье место.

По словам Шмыгаля, Украина готова делать все необходимые шаги для улучшения ситуации с экспортом агропродукции, начиная от страхования военных рисков и заканчивая созданием коридоров.

Известно, что Киев и Бухарест работают над планом контроля за экспортом зерна из Украины. Румыния не стала продолжать запрет на импорт украинского продовольствия после 15 сентября, когда истек срок ограничений, введенных на уровне Еврокомиссии.



Отметим, румынские портовые операторы пытаются увеличить мощности по перевалке зерна в своем порту Констанца, поскольку Украина наращивает экспорт зерна через румынские порты, ставшие для Киева главным транзитным узлом после выхода России из "зернового соглашения".

Еще раньше правительство Румынии заявляло, что цель удвоить ежемесячную пропускную способность для транзита украинского зерна. через порт Констанца до четырех миллионов метрических тонн в ближайшие месяцы с фактически нуля до начала российской войны.