Украина ведет переговоры о постройке прямого КПП с Румынией у Рени с транизитным проездом по Молдове

Украина ведет переговоры о возможности постройки прямого автомобильного пункта пропуска между Украиной и Румынией в районе Рени Одесской области с транизтным проездом через территорию Молдовы.

Об этом рассказал в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач. По его словам, по этому вопросу есть "очень хорошие результаты" его визита в Молдову, хотя с Румынией переговоры еще продолжаются.

"Есть договоренность с молдавской стороной по развитию пункта пропуска "Рени - Джурджулешты - Галац". Хотим построить общий пункт пропуска на территории Украины - "Рени". Есть переговоры с Румынией о том, что в Галаце будет сразу их пункт пропуска, а молдавская часть будет исключительно транзитной. Это значительно ускорит время прохождения грузов", - отметил чиновник.

По словам Деркача, украинская сторона уже готова приступить к проектированию нового пункта пропуска, однако проблемным остается вопрос расширения подъезда к нему.

"Мы будем с этим обращаться к Евросоюзу. Сейчас путь, который ведет к "Рени", имеет по одной полосе в каждом направлении. Этого недостаточно. Там нужно построить как минимум еще одну полосу, а то и две, и тогда у нас будет хороший" пункт пропуска", - указал он.

Кроме того, замминистра добавил, что рассматривается опция сделать этот пункт пропуска предназначенным исключительно для коммерческого транспорта или же грузового транспорта вместе с автобусами.

"Частный транспорт оттуда планируем направить на другие ближайшие пункты пропуска, чтобы разгрузить "Рени". Сейчас там проходит до 40 транспортных средств – это ни о чем. И это в направлении портов! У нас на "Ягодин" в отдельные дни едет до 680 транспортных средств. Наша цель - увеличить пропускную способность как минимум до 300 грузовиков в сутки", - подчеркнул Деркач.

Строительство нового КПП, по словам представителя профильного ведомства, будет финансироваться из разных источников, в том числе и за счет Европейского союза, который считает проект приоритетным.

"Хочу отметить, что на встрече в Молдове представители Евросоюза подтвердили, что этот проект для них приоритетен. Это number one пункт пропуска, который они хотят построить для того, чтобы ускорить путь в порты", - сказал он.

Чиновник сообщил, что всего во все проекты расширения инфраструктуры с Молдовой - строительство дорог, новых пунктов пропуска, развитие существующих КПП и сопутствующей инфраструктуры - планируется инвестировать около 8 миллиардов гривен. В отношении "Рени" он назвал сумму в около 5,9 миллиарда гривен "с учетом абсолютно всех мер на несколько лет вперед".

Сегодня же, напомним, для проезда между Рени и Галацем приходится проходить контроль дважды - на украино-молдавской границе и молдавско-румынской. На границе Украины и Молдовы контроль осуществляется совместно. Впрочем, расстояние между точками пересечения границы по автотрассе составляет всего 2,6 км (в частности, всего 1,7 км между территориями самих КПП).