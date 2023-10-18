Україна веде переговори про побудову прямого КПП з Румунією біля Рені з транизитним проїздом Молдовою

Україна веде переговори щодо можливості побудови прямого автомобільного пункту пропуску між Україною та Румунією в районі міста Рені Одеської області з транзитним проїздом через територію Молдови.

Про це розповів у інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, з цього питання є "дуже гарні результати" його візиту до Молдови, хоча з Румунією перемовини ще продовжуються.

"Є домовленість з молдавською стороною щодо розбудови пункту пропуску "Рені - Джурджулєшти - Галац". Хочемо побудувати спільний пункт пропуску на території України – "Рені". Маємо перемовини з Румунією про те, що в Галаці буде одразу їхній пункт пропуску, а молдавська частина буде виключно транзитною. Це значно пришвидшить час проходження вантажів", - зазначив чиновник.

За словами Деркача, українська сторона вже готова розпочати проєктування нового пункту пропуску, однак проблемним залишається питання розширення під'їзду до нього.

"Ми будемо з ним звертатися до Євросоюзу. Наразі шлях, який веде до "Рені", має по одній смузі в кожному напрямку. Цього недостатньо. Там потрібно збудувати як мінімум ще одну смугу, а то й дві, й тоді в нас буде гарний пункт пропуску", - вказав він.

Крім того, заступник міністра додав, що розглядається опція зробити цей пункт пропуску виключно для комерційного транспорту або для вантажного транспорту разом з автобусами.

"Приватний транспорт звідти плануємо спрямувати на інші найближчі пункти пропуску, аби розвантажити "Рені". Зараз там проходить до 40 транспортних засобів – це ні про що. І це в напрямку портів! У нас на "Ягодин" в окремі дні їде до 680 транспортних засобів. Наша мета збільшити пропускну здатність щонайменше до 300 вантажівок на добу", - наголосив Деркач.

Будівництво нового КПП, за словами представника профільного відомства, фінансуватиметься з різних джерел, зокрема й за рахунок Європейського союзу, який вважає проєкт пріоритетним.

"Хочу зазначити, що на зустрічі в Молдові представники Євросоюзу підтвердили, що цей проект для них пріоритетний. Це number one пункт пропуску, який вони хочуть розбудувати для того, щоб пришвидшити шлях до портів", - сказав він.

Чиновник повідомив, що загалом в усі проекти розширення інфраструктури з Молдовою - будівництво доріг, нових пунктів пропуску, розбудову наявних КПП та супутньої інфраструктури - планується інвестувати близько 8 мільярдів гривень. Щодо "Рені" ж він назвав суму в близько 5,9 мільярда гривень "з урахуваням абсолютно всіх заходів на кілька років уперед".

На сьогодні ж, нагадаємо, для проїзду між Рені та Галацем доводиться проходити контроль двічі - на українсько-молдовському кордоні та молдовсько-румунському. На кордоні України та Молдови контроль здійснюється спільно. Втім, відстань між точками перетину кордону автотрасою становить лише 2,6 км (зокрема, лише 1,7 км між територіями самих КПП).