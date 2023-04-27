Україна та Молдова домовилися про беззупинковий рух поїздів через кордони навколо Рені

Україна та Молдова домовилися про беззупинковий проїзд вантажних поїздів між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джуржулешть" в обох напрямках, якщо вони слідуватимуть між Україною та Україною чи Румунією або ж між Молдовою та Молдовою чи Румунією.

Відповідний протокол про внесення змін до угоди між урядами двох країн про діяльність залізничного транспорту підписали 27 квітня віце-прем’єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

"Протоколом передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Республіка Молдова, або коли пункт відправлення або пункт призначення знаходиться на території третьої держави, наприклад Румунії", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення України.

Як вказують у відомстві, це важлива зміна для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластеру і сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

З української сторони протокол підписав Олександр Кубраков. Фото: Мінвідновлення

"Разом з тим ми зосереджуємо зусилля над розвитком інфраструктури в морських портах Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", - додають у профільному міністерстві.

Як вказав Кубраков, у 2022 році там вдалося перевалити понад 16 мільйонів тон вантажів, що втричі більше, ніж у довоєнний період. У 2023 році обсяги перевезень Дунаєм планується нарощувати далі.

Нагадаємо, що 24 березня Кабінет міністрів України схвалив протокол про зміни зазначеної угоди з Молдовою, що дозволило використання Україною у вантажному сполученні залізниці, яка йде територією Молдови з міста Басарабяска до українського міста Рені.

Після цього на кордоні запрацював пункт пропуску вантажних поїздів між молдавською станцією Басарабяска та українською станцією Серпневе-1, який було передбачено відкрити ще в лютому (фізично він розташований на станції Березине, яка до відновлення колії в напрямку Молдови влітку 2022 року залишалася тупиковою).

Зазначимо при цьому, що ще в липні 2022 року було відкрито після ремонту ширококолійну залізничну лінію, що веде з Джурджулешт, де розташований молдавський порт на Дунаї, до румунського порту Галац (в самій Румунії загалом використовується вужча колія шириною 1435 мм).

Окрім заходу на територію України в районі Рені та села Лиманське (Фрікацей), лінія Басарабяска - Галац заходить на українську територію в районі міста Болград. Втім, Наразі з повідомлень української влади не очевидно однозначно, чи врегульовано в актуальній редакції угоди з Молдовою питання проїзду цією ділянкою.

Додамо, що через наявність чотирьох перетинів кордону з Україною на цій лінії Молдова для забезпечення залізничного доступу до Джурджулешт у 2008 році добудувала залізницю до з іншого боку – з міста Кагул. Таким чином, тепер туди можна буде потрапити двома шляхами.