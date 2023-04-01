На Одещині запрацював пропуск вантажних поїздів через кордон з Молдовою: яка від цього економічна вигода

В "Укрзалізниці" підтверджують початок роботи додаткового прикордонного переходу між Україною та Молдовою "Березине - Басарабяска" ("Серпневе-1 - Басарабяска").

Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, з 25 березня в експортерів завдяки цьому з'явилася можливість транспортувати експортні та транзитні вантажі в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешти за значно коротшим маршрутом.

Зазначений маршрут пролягає через відкритий перехід "Березине - Басарабяска" і є альтернативою транзитним маршрутам через прикордонні переходи з Молдовою "Сокиряни - Окниця" та "Могилів-Подільский - Велчинец".

В "Укрзалізниці" оцінюють можливе збільшення обсягів перевезень експортних/транзитних вантажів в напрямку згаданих портів у 4-10 мільйонів тонн на рік та скорочення терміну доставки їх туди на 4-6 діб.

Загальна вартість транспортування експортних вантажів до цих портів має зменшитися на 10-35 доларів на тонну в залежності від вантажу та маршрута. В свою чергу, вартість транспортування імпортного палива та нафтопродуктів до України з цих портів, за попередніми розрахунками, має зменшитися на 18-44 долара за тонну.

При цьому з приводу відкриття для руху дільниці Березине - Басарабяска в УЗ наводять схему залізниць, яка свідчить про відновлення можливості проїзду, принаймні вантажних поїздів, через міст у селищі Затока, пошкоджений кількома російськими ракетними обстрілами.

Нагадаємо, що влітку 2022 року розібрану до цього ділянку залізниці Березине - Басарабяска через селище Серпневе в Одеській області було відновлено: "Укрзалізниця" збудувала понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою на території цієї країни.

14 лютого Кабінет міністрів передбачив, що новий міжнародний пункт контролю через державний кордон з Молдовою для залізничного вантажного сполучення буде організовано не в Серпневому, а на станції Березине, куди до донедавна і доходила залізниця.

24 березня український уряд схвалив протокол з Молдовою про внесення змін до угоди про діяльність залізничного транспорту, які передбачають дозвіл на використання Україною у вантажному сполученні залізниці, яка йде територією Молдови з міста Басарабяска до українського Рені, заходячи також на територію України в районі Болграда. Раніше ж через наявність "зайвих" перетинів кордону використання цієї лінії було нераціональним.