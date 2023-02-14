Україна відкриє на кордоні з Молдовою тимчасовий пункт пропуску залізничних вантажів

Кабінет міністрів передбачив, що на території залізничної станції Березине в Одеській області буде працювати міжнародний пункт контролю через державний кордон України з Молдовою для залізничного вантажного сполучення. Про це за результатами засідання уряду 14 лютого повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зазначається, що пункт контролю відкрито "з метою впорядкування діяльності" міжнародного пункту пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1": він працюватиме як тимчасовий, але цілодобовий.

Визначено, що він діятиме на період воєнного стану та 90 днів після його припинення або ж до до запровадження спільного контролю України та Молдови на залізничній станції Бесарабяска з молдавського боку кордону.

В свою чергу, як передає видання Rail.insider з посиланням на представника "Залізниці Молдови" Володимира Сербінова, 14 лютого відбулася зустріч за участю представників залізниць, прикордонної та митної служб обох країн, присвячена зазначеному питанню.

За його словами, від "Укрзалізниці", митників і прикордонників вже отримано погоджену технологію роботи прикордонного переходу і вантажне сполучення цим шляхом зможе запрацювати вже до кінця лютого.

Нагадаємо, що розібрана до цього ділянка залізниці Березине - Басарабяска через селище Серпневе була відновлена влітку 2022 року: "Укрзалізниця" збудувала понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою на території цієї країни.