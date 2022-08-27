Україна та Молдова скасували дозволи на вантажні перевезення

Українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 року. Молдова залишалась єдиною країною, з якою в України не було лібералізовано вантажні перевезення.

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Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання "транспортного безвізу" з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення", - зазначив Найєм.

За його словами, з огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки експорту вантажів.

Найєм також підкреслив, що минулого року загальний товарообіг між Україною та Молдовою виріс майже на третину у порівнянні з позаминулим роком.

"Війна внесла свої корективи, і з огляду на блокування більшості українських портів, молдовський напрямок став ще більш важливим для наших вантажів", - зауважив Найєм.

Він нагадав, що це вже друга велика транспортна подія у цьому напрямку за останній час. На початку тижня Україна відновила сполучення на залізничній ділянці Березине – Басарабяска. Руху тут не було з 1999-го року.

"Ми порахували – тепер потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку", - зазначив Найем.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна отримає "митний безвіз" вже в 2022 році.