Україна отримає "митний безвіз" вже в 2022 році, — Шмигаль

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей 25 серпня прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Про це 26 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Митний безвіз" — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. "Митний безвіз" — це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", — пояснив очільник уряду.

Він зазначив, що Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей.

Зараз також триває реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з країнами Євросоюзу та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Проєкт реалізують в рамках трансформації митниці України, діджиталізації відводять окреме місце.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон № 7420 про "митний безвіз" 15 серпня. Цього року Україна також долучилася до "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" безвізу улітку.