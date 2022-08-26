Украина получит "таможенный безвиз" уже в 2022 году, - Шмыгаль

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей 25 августа принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Таможенный безвиз" - это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. "Таможенный безвиз" - это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни", - пояснил глава правительства.

Он отметил, что Украина станет 36-м государством-участником Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей.

В настоящее время продолжается реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска со странами Евросоюза и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска. Проект реализуют в рамках трансформации таможни Украины, диджитализации отводят отдельное место.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон №7420 о "таможенном безвизе" 15 августа. В этом году Украина также присоединилась к "энергетическому безвизу" в марте и "транспортному" безвизу летом.