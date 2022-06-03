Евросоюз официально отменил на год действие таможенных тарифов на продукцию из Украины

Решение Евросоюза на один год приостановить действие таможенных тарифов на импорт украинских товаров официально вступило в силу. Украинские производители получили возможность беспошлинно ввозить в ЕС товары.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер на брифинге в Брюсселе.

Отмечается, что таким образом ЕС намерен ускорить развитие более тесного сотрудничества для преодоления негативных экономических последствий вторжения Российской Федерации в Украину.

"Регуляторные правила, временно приостанавливающие все сборы по импорту, поступающему в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня и будут действовать до 5 июня 2023 года", - подчеркнула Мириам Гарсия.

По ее словам, Еврокомиссия приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.

"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена в результате российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.

В частности, президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС и его руководство за решение об отмене пошлин и сборов на импорт из Украины.

"Спасибо ЕС, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за решение в поддержку Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, избавив прибыли от продажи нефти. Отмена на год тарифов и квот на импорт с поддержкой производителей, в частности аграриев, поможет восстановлению экономики", - отметил Зеленский в Twitter.

Напомним, что постановление об остановке действия импортных пошлин для украинской продукции ЕС приняло 24 мая 2022 года. Решение Совета ЕС будет действовать год. Оно приостановит тарифы на украинский импорт, установленные Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.