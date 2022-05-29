Кабмин хочет вернуть все пошлины и НДС при импорте, кроме авто и топлива - нардеп

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") заявляет, что Кабинет министров 28 мая одобрил внесение в Верховную Раду законопроекта о возобновлении действия пошлин и НДС при импорте товаров в Украину, за исключением топлива и автомобилей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Оказывается, вчера Кабмин (Минфин/Минэконом) поддержал внесение законопроекта про возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары (без авто и топлива). Будет скоро от правительства зарегистрирован в Раде", - сообщил нардеп.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада приняла сразу в первом и втором чтении законопроект №7190, предусматривавший, в частности, что с 1 апреля на период военного положения освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость и таможенными пошлинами операции по ввозу в Украину товаров плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

От уплаты акцизного налога также был освобожден ввоз автомобильного пассажирского и грузового транспорта и мотоциклов.

В то же время освобождение от таможенных пошлин не касается спирта, алкогольной продукции и табачных изделий, а также любых товаров происхождением из России.

5 апреля данный закон был подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и вступил в силу.

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