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Зеленский подписал закон об отмене пошлин и НДС на импорт
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" №2142-IX (в Раде зарегистрирован под номером 7190) о льготном импорте в период войны.
5 апреля закон опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу.
Согласно документу, импорт товаров в Украину освобожден от ввозной пошлины и НДС (налог на добавленную стоимость – Delo.ua) для плательщиков единого налога 1-3 групп, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установлена упрощенная форма таможенного оформления транспорта.
Полностью также освобожден от налогов импорт транспортных средств гражданами, физлицами-предпринимателями и предприятиями, работающими по упрощенной системе налогообложения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, за 2021-й и 2022 год налоговые (отчетные) годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы вооруженными формированиями РФ.
Кроме того, закон содержит уточнение к уже принятому недавно закону №2120 о налоговых льготах на время военного положения.
В частности, переход на упрощенную третью группу единого налога 2% производится уже со следующего дня после подачи заявления, а не со следующего месяца.
Напомним, 24 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".
Перед этим Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования.
15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.