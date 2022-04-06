Зеленський підписав закон про скасування мит та ПДВ на імпорт

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" №2142-IX (у Раді зареєстровано за номером 7190) про пільговий імпорт у період війни.

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5 квітня закон опубліковано у виданні "Голос України" та набув чинності.

Згідно з документом, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ (податок на додану вартість – Delo.ua ) для платників єдиного податку першої-третьої груп, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму митного оформлення транспорту.

Повністю також звільнений від податків імпорт транспортних засобів громадянами, фізособами-підприємцями та підприємствами, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

Крім того, за 2021-й і 2022 рік податкові (звітні) роки не нараховується і не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, на територіях, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані збройними формуваннями РФ.

Крім того, закон містить уточнення до вже ухваленого нещодавно закону №2120 про податкові пільги на час воєнного стану.

Зокрема, перехід на спрощену третю групу єдиного податку 2% провадиться вже з наступного дня після подання заяви, а не з наступного місяця.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада України ухвалила за основу та загалом законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період військового становища".

Перед цим Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн.