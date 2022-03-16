Рада установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн

Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения. Соответствующий законопроект №7137-д был 15 марта принят в целом 340 голосами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он был предложен главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и еще восемью членами этого комитета.

Как отметил Гетманцев в своем Telegram-канале, документ, в частности, предусматривает возможность физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 миллиардов гривен уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для третьей группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

При этом установлено, что для физлиц-предпринимателей первой и второй групп уплата единого налога во время военного либо чрезвычайного положения будет добровольной.

"Плательщикам единого налога сообщаю, что в связи с принятием норм о 2%-ном налоге с оборота налог по такой ставке платят как те субъекты хозяйствования, которые перешли на третью группу единого налога после принятия закона, в том числе вновь созданные субъекты, так и те, которые находились на ней до его принятия", — уточнил нардеп.

Он также добавил, что сумма уплачиваемого налога вычисляется относительно тех доходов субъектов хозяйствования, которые они будут получать после уменьшения ставки.

Также документ освободил граждан от ответственности перед кредитодателями за просрочку потребительских кредитов и освободил от налогообложения НДФЛ помощь пострадавшим от российской военной агрессии.

Помимо этого остановлено действие норм, предоставлявших право ипотекодержателю выселять людей из ипотечного жилья, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его.

Кроме того, закон определяет особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю и экологического налога, о которых Delo.ua также накануне сообщало.

Этот же документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также обнуление акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Как указал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, принятый закон означает "революционные и беспрецедентные решения по налоговой либерализации и поддержке бизнеса", и выразил уверенность, что они позволят "укрепить наш экономический тыл".