Украинцам разрешили не подавать декларации на время военного положения

Украинцы, которые не имеют возможности подать декларацию об имущественном состоянии и доходе, могут отложить этот процесс до отмены военного положения в стране. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

После того, как в Украине отменят военное положение, у граждан будет еще три месяца, чтобы выполнить все свои обязательства.

Относительно сроков уплаты налогов и сборов, подачи отчетности, то налогоплательщики могут не перечислять деньги в госбюджет в течение военного времени, если у них нет такой возможности. Однако они обязаны это сделать в течение трех месяцев после отмены военного положения.

Все эти отсрочки закреплены на законодательном уровне, а именно в Законе № 2118-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения" от 3 марта 2022 года.

Декларация акцизного налога во время военного положения

В налоговой службе отмечают, что с декларацией акцизного налога также появились свои нюансы после начала войны в стране. При этом налоги, которые нужно уплатить за февраль 2022 года, в налоговой отчетности по акцизному налогу декларируют в общем порядке в военное время. Отчетность нужно подавать на основании имеющихся документов и данных бухгалтерского учета.

В то же время налоги на реализацию горючего и этилового спирта декларируют до отмены военного положения с учетом двух особенностей:

объемы реализации горючего и спирта этилового до 24 февраля. Данные Единого реестра акцизных накладных (ЕРАН), а также заявками на пополнение остатков горючего или спирта этилового должны подтверждать этот объем;

объемы горючего и спирта этилового, которые на 24 февраля и до конца действия военного положения не зарегистрированы в ЕРАН, а также не подтверждены заявками на пополнение остатков горючего или спирта этилового.

Если налогоплательщик передал горючее на нужды Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям, то это также нужно учитывать.

В налоговую отчетность не вносятся данные по акцизным складам, которые пострадали в результате боевых действий.

"После завершения действия военного положения плательщики обязаны обеспечить регистрацию в ЕРАН всех акцизных накладных и расчетов корректировки к ним, заявок на пополнение (корректировку) остатков горючего или спирта этилового", — подытожили в налоговой.

Ранее в Украине ввели ряд налоговых послаблений. Бизнес – физлиц-предпринимателей I (лимит дохода – чуть более 1 млн грн) и ІІ групп (до 5,42 млн грн) освободили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) на период действия военного положения.

Что касается ФОП III группы (до 7,58 млн грн), то они освобождаются от уплаты ЕСВ за сотрудников, защищающих родину в рядах ВСУ или ТРО.