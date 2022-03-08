Что нужно знать об уплате налогов во время войны: на какие уступки бизнесу пошли Рада и налоговики

Украинским предпринимателям во время войны с РФ следует как-то выживать, поэтому власть во многом пошла им навстречу. Среди свежих налоговых послаблений для бизнеса – физлица-предприниматели I (лимит дохода – чуть более 1 млн грн) и ІІ групп (до 5,42 млн грн) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) на период действия военного положения.

Что касается ФЛП III группы (до 7,58 млн грн), то они освобождаются от уплаты ЕСВ за сотрудников, защищающих родину в рядах ВСУ или ТРО, сообщил президент Владимир Зеленский. Он также анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их уплатить во время военного положения и минимум на год после его завершения.

Зеленский также пообещал освобождение от уплаты налога на землю и арендную плату за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Послабления для бизнеса касаются также отмены проверок на предприятиях и пересмотра порядка наложения штрафов и их обжалования со стороны предпринимателей.

В комментарии Delo.ua глава движения SaveФЛП Сергей Доротич в целом поддержал смягчение налогового режима для бизнеса, и в частности, отмену для ФЛП III группы уплаты ЕСВ за рабочих-защитников. В то же время он считает принятые нормы кое-где нелогичными, ведь хотя ФЛП I и II группы и освободили от уплаты ЕСВ, но сделали это без учета территориального принципа.

“Представьте себе предпринимателя в обстрелянном Харькове и относительно тихом Львове. Они находятся в разных ситуациях, они имеют разные возможности. Власть этого не учла", – говорит Доротич, обращая внимание, что отсутствие территориального принципа по отношению к бизнесу касается и "упрощенцев".

“Что касается единого налога. Как его может заплатить ФОП в Мариуполе или Харькове? Основной принцип помощи предпринимателям должен быть территориальным: если ты находишься в зоне боевых действий, если у тебя нет дохода, потому что у тебя разбомбили цех или магазин, ты не должен платить налоги вообще”, – утверждает он.

В разговоре с нами Доротич подчеркнул, что это касается и налогов с зарплаты. Чтобы спасти граждан, занятых на предприятиях в зоне боевых действий, по его мнению, следует отменить все налоги с зарплаты. В настоящее время важно выдать людям деньги на проживание в регионах, где идет война.

Штрафы для "упрощенцев" временно отменили

Для ФОП I и II групп, пользующихся упрощенной системой налогообложения, когда наличие и размер расходов не влияет на размер налога (вместо налогообложения дохода в 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ предприниматель уплачивает единый налог от минимальной зарплаты или от оборота), на период военного положения штрафы отменили.

Но отмена штрафов касается только тех случаев, когда у предпринимателя действительно нет возможности своевременно уплатить налоги и сборы в бюджет (такой же территориальный принцип). Но фискалы, вводя послабления для бизнеса, отдельно просят по возможности выполнять свой налоговый долг и уплачивать единый налог.

В этом году ФОП-"упрощенцы" I и II групп должны платить фиксированную сумму единого налога ежемесячно. В течение года фиксированные ставки единого налога остаются прежними. ФОП I и II групп следует платить единый налог также за месяцы, в которых доход не был получен. Напомним, что ставки налогообложения у этих групп разные.

Ставка для I группы составляет до 10% прожиточного минимума, установленного на начало года. В 2022 году это 2,481 тыс. грн (248,1 грн в месяц). Ставка единого налога для ІІ группы – до 20% от минимальной зарплаты, которая к началу этого года составляла 6,5 тыс. грн (единый налог за месяц – 1,3 тыс. грн ежемесячно).

О некоторых проверках можно временно забыть

Еще с первого дня войны, 24 февраля, Государственная налоговая служба издала приказ, которым остановила проведение документальных, фактических и камеральных проверок предпринимателей, которые были начаты до 24 февраля и не были завершены. Мораторий закончит действие в последний день месяца, в котором будет прекращено действие военного положения.

Все документальные, фактические и камеральные проверки, не начатые до 24 февраля, также переносятся на период по последний день календарного месяца (включительно), в котором завершится действие военного положения, введенного президентом. Впрочем, предпринимателям изменили и сроки обжалования решений контролирующих налоговых органов.

С 24 февраля до прекращения военного положения в Украине сроки подачи жалобы предпринимателей на налоговое уведомление-решение или любое другое решение контролирующего органа могут быть продлены. Это касается бизнеса, не имеющего возможности своевременно подать жалобы о пересмотре решений фискалов.

Подавать отчетность можно будет позже

Очередное послабление для бизнеса в условиях войны сделала Верховная Рада, принявшая два законопроекта (№ 7121 и № 7125 ), которые уже подписал президент. Эти документы смягчают требования к бизнесу в части проверок и лицензий, а также определяют особенности подачи отчетности в период действия военного положения.

Парламент предоставил предпринимателям возможность подать отчетность через 90 дней после прекращения или отмены военного положения. В период действия военного положения какие-либо проверки по поводу своевременности и полноты представления отчетности или документов отчетного характера проводиться не будут. Также продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции.

Параллельно народные депутаты решили, что операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, а также предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости не будут облагаться налогами.

В составе расходов можно в полном объеме учитывать средства и имущество, передаваемое ВСУ и другим подразделениям. Сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги.