Бельгия и Испания объявили о новой военной помощи Украине

В рамках 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" Бельгия и Испания анонсировали новую помощь Украине.

Как сообщили в Минобороны Испании, в новый пакет помощи входят ручные и крупнокалиберные пулеметы, защищенные транспортные средства на колесах, бронетранспортеры, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии. Поставка оружия и техники должна пройти в течение двух месяцев.

Следующим пакетом пойдут системы зенитного наблюдения и дистанционные боевые модули для защиты от дронов - систем, которые готовит испанская оборонная промышленность.

Роблес также рассказала, что несколько дней назад в Украину был отправлен комплект госпитальных лекарств и индивидуальных аптечек для военных. Она также сообщила о доставке "буквально вчера" новой партии боеприпасов для тяжелой артиллерии, за которыми последуют другие поставки боеприпасов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.

Она добавила, что подготовка новых боевых танков Leopard к передаче Украине идет по плану и первые единицы будут готовы к концу июня.

Помощь от Бельгии

Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 миллионов евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны, сообщает RTBF.

Также федеральное правительство Бельгии подтвердило решение о возможной поставке F-16 в Украину до конца этого года, хотя ранее планировалось, что самолеты прибудут в Украину в 2025 году.

"В координации с нашими союзниками F-16 и партнерами по коалиции наша страна приложит все усилия, чтобы ускорить поставку, если это возможно, до конца этого года", — сказала министр обороны Человек Дедондер.

Ранее правительство Бельгии одобрило выделение Украине финансовой помощи в размере 100 млн евро, которые пойдут на обслуживание истребителей F-16.

Добавим, что первые 10 украинских пилотов прошли базовые учения на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь группа пилотов перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой военно-воздушными силами Франции.