Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины

Нидерланды выделяют дополнительно более 200 млн евро на новые инициативы по быстрой доставке боеприпасов для ПВО и артиллерии для Украины.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО, говорится на сайте нидерландского оборонного ведомства.

"Украине отчаянно необходимы средства ПВО и артиллерийские боеприпасы. Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, в которые сейчас вносят свой вклад Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и в ближайшее время поступят в Украину. Теперь мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - заявила Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды предоставят 150 миллионов евро в поддержку немецкой инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне", целью которой является скорая доставка в Украину средств ПВО большой дальности вместе с партнерами. Кроме того, Министерство обороны Нидерландов закупит средства ПВО малой дальности на сумму 60 миллионов евро. Они могут использоваться для борьбы с атаками беспилотников.

Также сообщается, что Нидерланды внесут свой вклад в инициативу Эстонии по поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.

Ранее в Нидерландах объявили, что внесут 250 миллионов евро в рамках аналогичного плана Чехии по быстрой поставке большего количества гранат.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии.

В конце ноября 2023 года правительство Нидерландов объявило о дополнительном пакете помощи Украине на 2,5 млрд евро на 2024 год.

Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержку также 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было предназначено для гуманитарной помощи, сельского хозяйства и восстановления, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

После этого также выделялись денежные средства. В частности, в октябре страна анонсировала 102 млн евро на реформы, подготовку к зиме и другие цели. Средства были переданы Украине в конце декабря.

Кроме того, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 миллионов евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Недавно стало известно, что власти Нидерландов выделят дополнительные 4,4 миллиарда евро на поддержку Украины на период 2024-2026 годы. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщал, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление.