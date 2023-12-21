Нидерланды выделили первые €102 млн из запланированной помощи Украине на 2024 год

Нидерланды объявили о выделении €102 млн в поддержку Украины в рамках пакета помощи на 2024 год. Этот транш является первым из более €2 млрд, которые правительство страны запланировало для Украины на следующий год.

Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства Нидерландов.

Пакет помощи в размере €102 млн рассчитан на первые четыре месяца 2024 года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.

€15 млн из этого транша будут направлены на гуманитарную помощь через Управление ООН по координации гуманитарных дел. Такая же сумма – €15 млн, пойдет на разминирование сельскохозяйственных угодий и деоккупированных территорий Украины.

€62 млн выделят в поддержку правительства Украины в предоставлении основных услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ через программу восстановления Украины и Молдовы Всемирного банка.

Остальную сумму в размере €10 млн из средств Нидерландов направят на финансирование оборудования для украинской электросети.

На следующий год Нидерланды заложили для Украины €2 млрд в виде военной поддержки, €295 млн в качестве вклада в Европейский фонд мира, €89 млн на правосудие и €3 млн - на невоенную киберподдержку.

Правительство Нидерландов напомнило, что 15 декабря 2023 года состоялась встреча руководства Министерства внутренних дел Украины и ГСЧС Украины с министром торговли и развития сотрудничества Нидерландов Джеффри ван Левеном и Постоянным представителем ПРООН в Украине Яко Силье.

В ходе встречи обсуждали усиление помощи в разминировании Украины. Министр Джеффри ван Левен заявил, что противоминная деятельность является критически важным шагом к обеспечению безопасной и преуспевающей среды для бизнеса и сельского хозяйства, основ процветающей экономики.

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии. Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержку также €2,5 млрд. Речь шла о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

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