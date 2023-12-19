Зеленский назвал страны, которые гарантированно предоставят Украине финансовую помощь в следующем году

Несмотря на то, что Конгресс США не согласовал пока помощь для Украины, а Венгрия заблокировала 50 млрд от ЕС, Украина все равно планирует получить длительную поддержку от своих государств-партнеров, которая будет направлена на обеспечение бюджетных расходов и предоставление военной поддержки стране.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.

"Это многолетняя помощь, она на разные цели: кто-то – на гуманитарные вещи, кто-то – на поддержку экономики, социальные выплаты. Но очень большая сумма от этих государств – это военная помощь Украине. Я уверен в наших партнерах, и я считаю, что мы сделали почти все", – сказал он.

По словам Зеленского, подобная поддержка сможет компенсировать определенные риски. Кроме того, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на 25, 7 млрд долларов от союзников, а также – на многомиллиардную помощь от Японии.

На сегодняшний день, по словам президента, Украина точно получит миллиарды помощи от таких стран:

Бельгия - 1.7 млрд.,

Дания - 4.2 млрд.,

Корея - 2.3 млрд.,

Латвия, Литва, Нидерланды – сотни миллионов.,

Норвегия - 7.5 млрд.,

Франция - 2 млрд.,

Германия - 8 млрд.,

Швеция – более 500 миллионов.,

Япония – многомиллиардная помощь.

"Это говорит, что мощный базис. Если у нас будут риски – соответствующие суммы, мы будем на них рассчитывать", – отметил президент.

Зеленский добавил, что кроме финансовой помощи есть договоренности о дополнительных системах ПВО Patriot и NASAMS, но он отказался сообщать их количество до тех пор, пока оружие не прибудет в Украину.

В то же время он уверен, что Украина продолжит получать финансовую помощь от партнеров и надеется на это что Соединенные Штаты Америки выполнят все договоренности. Также Украина не теряет надежду получить и обещанные 50 млрд. от Европейского Союза.

Добавим, многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.