Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Про це Орбан написав у соціальній мережі X.

"Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF", – повідомив він.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Він додав, що ЄС повернеться до цього питання наступного року.

"З 26 країнами ми згодні. Наразі немає згоди з Угорщиною, але я дуже впевнений у наступному році", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше Орбан погрожував зірвати саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься подальша фінансова допомогу Києву. Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу, що становить приблизно третину загального фінансування країни.

Також 23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, оскільки блок прагне подолати вето Будапешта щодо допомоги Україні. Але це не допомогло.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав, що Україна здобула символічну перемогу у розширенні Євросоюзу, але втратила у фінансуванні.

"Символічний виграш України у розширенні, але втрата у фінансуванні. Лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб домовитися про 50 мільярдів євро - з надією, що Угорщина візьме участь...", - написав він.

so a symbolic win on 🇺🇦 on enlargement but a loss on financing. but EU leaders will come back in late January to agree on the 50 bn euro - with hopes that 🇭🇺 will be onboard... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2023

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня цього року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – вже 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня. Боснія ж подала заявку ще в лютому 2016 року і набула статусу кандидата лиш 15 грудня 2022 року.