Ціни на сирі продукти харчування зростуть у другому півріччі - прогноз НБУ

У другому півріччі 2024 року ціни на сирі продукти харчування зростуть на тлі меншого за очікуваний врожаю. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари, йдеться у інфляційному звіті Національного банку України.

Водночас, за прогнозами НБУ, у короткостроковому періоді сирі продукти все ще залишатимуться дешевшими, ніж торік.

Так, у березні 2024 року ціни на сирі продукти знизилися на 4,9% у річному вимірі. Аналітики зазначають, що це лише четвертий випадок за останні 25 років, а більше падіння спостерігалося лише в березні 2012 та 2013 років. Тоді це стало наслідком рекордних врожаїв зернових та овочів кілька років поспіль, а додатковим чинником була стагнація економіки.

Зазначається, що у 2024 році на зниження цін сирих продовольчих продуктів також вплинув урожай: пропозиція в розрахунку на одну особу була найвищою в українській історії, передусім через скорочення кількості населення унаслідок міграції за кордон.

“Додатково на пропозицію сирих продуктів цього року позитивно вплинула м’яка зима та раннє потепління, а також тимчасова переорієнтація виробників окремих продуктів на внутрішній ринок через блокаду західного кордону”, - йдеться у звіті Нацбанку.

Фахівці відзначають, що в умовах обмежених можливостей вивезення врожаїв 2021-2023 року відбулося суттєве зниження тиску з боку витрат бізнесу на сировину та корми. Це, відповідно, вплинуло й на ціни для споживачів.

“У результаті надалі дешевшали яйця, крупи та борошно, цукор. Залишалася дешевшою, ніж торік, соняшникова олія, а зростання вартості окремих олійних продуктів сповільнилося. Дешевшали як овочі борщового набору, так і теплична продукція. Сповільнилося зростання цін на м’ясо (крім яловичини) та сире молоко”, - сказано у звіті.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 мільйони тонн. Це приблизно на 10% менше порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 мільйони тонн.

Раніше в Українській зерновій асоціаціїї (УЗА) також дали прогноз щодо урожаю 2024 року. Там очікують, що урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 мільйона тонн – це буде зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Водночас через аномально теплу весну жнива в південних областях можуть розпочатися вже в травні: на полях у Миколаївській області пшениця та ячмінь вже викинули колос.

Нагадаємо, що у 2023 році українські господарства усіх категорій виростили майже 8,3 мільйона тонн овочів, що на 10% більше, ніж було роком раніше (7,5 мільйона тонн).