Українські виробники підняли ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

Після тривалого періоду затишшя в Україні знову почали рости ціни на цибулю торішнього врожаю.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На думку гравців ринку зростання цін у цьому сегменті пов'язане із помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах. При цьому торговельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.

Так, на сьогоднішній день фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. У той же час вони зізнаються, що більш суттєво підвищити ціни їм поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволені якістю цибулі.

Аналітики зауважують, що на даний момент цибуля в Україні все ж коштує в середньому на 64% дешевше, ніж на початку травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.

Ціни на овочі в Україні

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. В середині квітня оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці першої декади місяця.

Також українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість почали знижуватись відпускні ціни на столові буряки, оскільки попит на них також досить впав. В першій декаді квітня буряк в українських господарствах продавали по 8-14 грн/кг.

Також на українському ринку знижуються ціни на моркву - через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції велися вже по 7-10 грн/кг.

Знижуються ціни і на томати – у третій декаді квітня основні продажі місцевих помідорів проводились в межах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг).

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