Украинские производители подняли цены на лук: сколько стоит килограмм

После длительного затишья в Украине снова начали расти цены на лук прошлогоднего урожая.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По мнению игроков рынка, рост цен в этом сегменте связан с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах. При этом торговая активность на рынке лука несколько ускорилась, что также способствует росту цен.

Так, на сегодняшний день фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время они признаются, что существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука.

Аналитики отмечают, что сейчас лук в Украине все же стоит в среднем на 64% дешевле, чем в начале мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Цены на овощи в Украине

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель. В середине апреля оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце первой декады месяца.

Также украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

Зато начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу, поскольку спрос на нее также упал. В первой декаде апреля свеклу в украинских хозяйствах продавали по 8-14 грн/кг.

Также на украинском рынке снижаются цены на морковь – из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции велась уже по 7-10 грн/кг.

Снижаются цены и на томаты – в третьей декаде апреля основные продажи местных помидоров производились в пределах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг).

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