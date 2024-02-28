В Украине снова дешевеет популярный овощ: какие цены

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что украинские фермеры предлагают к продаже морковь в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

По словам производителей, негативное влияние на цены оказывает увеличение предложения на рынке моркови среднего и низкого качества.

"Из-за достаточно теплой зимы качество продукции в необорудованных хранилищах стремительно ухудшается, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы. В то же время игроки рынка отмечают, что владельцы качественной моркови, которые не испытывают проблем с хранением, предпочитают приостановить продажи", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в настоящее время цена на морковь в Украине уже в среднем на 72% ниже, чем в конце февраля 2023 года.

"При этом большинство участников рынка не исключают вероятности дальнейшего снижения цен, что связано с достаточно невысокой торговой активностью в этом сегменте", – прогнозируют аналитики.

Цены на овощи борщового набора в Украине

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свеклу. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.

В Украине дорожает белокочанная капуста. Украинские фермеры продают этот овощ по 6-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – репчатый продают от 8 до 14 грн за килограмм.

Также после резкого подорожания в Украине подешевел картофель. Качественный картофель сейчас продают за 14-20 грн/кг.