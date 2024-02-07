В Украине подешевел картофель: какие цены

На украинском рынке картофеля наблюдается значительное понижение торговой активности. Впервые с октября 2023 года после резкого подорожания в Украине подешевел картофель.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что увеличение предложения картофеля уже негативно отразилось на ценах в данном сегменте.

"Если со второй половины октября 2023 г. фермеры практически еженедельно повышали цены на картофель, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цены на эту продукцию в сторону снижения", - отмечают аналитики.

Какие цены на картофель

Так, на сегодняшний день картофель поступает в продажу по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Еще в конце прошлой недели предложение картофеля на рынке Украины значительно увеличилось, поскольку фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы этой продукции. Принять такое решение производители были вынуждены из-за стремительного ухудшения качества картофеля в хранилищах", - подчеркивают аналитики.

В то же время хозяйства, имеющие запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на картофель активизируется ближе к концу текущего месяца.

Аналитики отмечают, что, несмотря на снижение цен, на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу в среднем в 2,9 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим, что высокие цены на этот овощ в Украине спровоцировали импорт – на данный момент кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.

Источник фото: ua.depositphotos.com