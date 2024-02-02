Украина наращивает экспорт лука: стоит ли ожидать роста цен

Объемы экспорта лука из Украины продолжают расти, однако при этом оптовые цены на этот овощ на украинском рынке продолжают оставаться стабильными на уровне 13 грн/кг.

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Об этом сообщает EastFruit.

Каждый день трейдеры вывозят до 300 тонн лука

По данным аналитиков, цены на лук в Украине по состоянию на начало февраля 2024 в 2,5 раза ниже, чем в это же время 2023, но они близки к средним многолетним.

"Это еще раз подтверждает невероятную эффективность украинских аграриев, которые смогли за один год восстановить объемы производства овощей, разрушенных российскими оккупантами на юге Украины", - подчеркивают в EastFruit.

По оценкам международного эксперта по торговле плодоовощной продукцией Федора Рыбалко, ежедневно украинские трейдеры вывозят до 300 тонн свежего лука, преимущественно в Румынию.

Он также добавляет, что в последнее время возобновился экспорт украинского лука на рынок Молдовы, где динамично растут цены уже вторую неделю.

Хватит ли лука украинцам?

Учитывая рост темпов экспорта, возникают вопросы: хватит ли лука для потребителей из Украины до конца сезона и стоит ли ожидать быстрого роста цен на эту продукцию?

"Несомненно, этот вопрос сейчас беспокоит многих. Оптовики и фермеры из Украины, которые имеют лук высокого качества в хранилищах, пока не спешат его продавать. Преимущественно пытаются продавать только продукцию, качество которой начинается ухудшаться", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что внутренний спрос на лук сейчас достаточно высок, и экспорт растет, но цены не меняются, поэтому эксперты делают вывод о том, что запасы продукции пока на достаточно высоком уровне.

"Не стоит забывать и о том, что в странах Центральной Азии избыток лука, а уборка нового урожая начнется через месяц. В Таджикистане, например, на этом фоне цены на лук упали до 9 центов за кг. Соответственно, эти страны сейчас пытаются максимально быстро избавиться от чрезмерных запасов лука, продавая его по достаточно низким ценам", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, по данным экспертов, в странах Евросоюза ощущается дефицит лука.

"В Украине же многие владельцы лука хранят его впервые. Также многие впервые выращивали лук в прошлом году, что также может негативно сказаться на его пригодности к хранению. Поэтому не стоит исключать ценовые перепады на рынке лука в ближайшие месяцы", - прогнозируют аналитики.

По их мнению возможны не только периоды роста цен, но и падение, если качество продукции при росте среднесуточных температур воздуха начнет быстро ухудшаться.

Напомним, сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, в то время как спрос на эту продукцию продолжает расти. Сейчас картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Кроме того, высокие цены на этот овощ в Украину спровоцировали импорт – на данный момент кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.

Источник фото: ua.depositphotos.com