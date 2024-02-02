Україна нарощує експорт цибулі: чи варто очікувати зростання цін

Обсяги експорту цибулі з України продовжують зростати, проте, при цьому оптові ціни на цей овоч на українському ринку продовжують залишатися стабільними на рівні 13 грн/кг.

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Про це повідомляє EastFruit.

Щодня трейдери вивозять до 300 тонн цибулі

За даними аналітиків, ціни на цибулю в Україні станом на початок лютого 2024 року в 2,5 рази нижчі, ніж у цей же час 2023 року, але вони близькі до середніх багаторічних.

"Це ще раз підтверджує неймовірну ефективність українських аграріїв, які змогли за один рік відновити обсяги виробництва овочів, які зруйнували російські окупанти на півдні України", - підкреслюють в EastFruit.

За оцінками міжнародного експерта з торгівлі плодоовочевою продукцією Федора Рибалка, щодня українські трейдери вивозять до 300 тонн свіжої цибулі, переважно до Румунії.

Він також додає, що останнім часом відновився експорт української цибулі на ринок Молдови, де ціни динамічно зростають уже другий тиждень.

Чи вистачить цибулі українцям?

Враховуючи зростання темпів експорту, постають питаня:чи вистачить цибулі для споживачів з України до кінця сезону та чи варто очікувати швидкого зростання цін на цю продукцію?

"Безперечно, це питання зараз турбує багатьох. Оптовики та фермери з України, які мають цибулю високої якості у сховищах, поки не поспішають її продавати.Переважно намагаються продавати лише продукцію, якість якої починається погіршуватися", - зауважують аналітики.

Вони додають, що внутрішній попит на цибулю зараз досить високий, і експорт зростає, але ціни не змінюються, тому експерти роблять висновок про те, що запаси продукції поки що досить високі.

"Не варто забувати і про те, що в країнах Центральної Азії надлишок цибулі, а збирання нового врожаю почнеться трохи більше ніж за місяць. У Таджикистані, наприклад, на цьому фоні ціни на цибулю впали до 9 центів за кг. Відповідно, ці країни зараз намагаються максимально швидко позбутися надмірних запасів цибулі, продаючи її за досить низькими цінами", - підкреслюють аналітики.

З іншого боку, за даними експертів, в країнах Євросоюзу відчувається дефіцит цибулі.

"В Україні ж багато власників цибулі зберігають її вперше. Також багато хто вперше вирощував цибулю минулого року, що також може негативно позначитися на її придатності до зберігання. Тому не варто виключати цінових перепадів на ринку цибулі в найближчі місяці", - прогнозують аналітики.

На їхню думку, можливі не тільки періоди зростання цін, але й падіння, якщо якість продукції при зростанні середньодобових температур повітря почне швидко погіршуватися.

Нагадаємо, наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. На даний момент картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Крім того, високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com