Експерти спрогнозували, що буде з цінами на картоплю

Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. На даний момент картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Як свідчать дані щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день картопля надходить у продаж вже по 18-25 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Чому дорожчає картопля

За словами українських фермерів, пропозиція місцевої картоплі під час збирання була обмежена через відносно низький урожай у багатьох областях.

Також вони повідомляли про проблеми з якістю місцевої картоплі.

Крім того, високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.

Як зауважують аналітики, ціни на картопля в Польщі на сьогоднішній день мінімум на 20% нижчі. При цьому через підвищену активність українських імпортерів ціни на цю продукцію почали підвищуватися і в Польщі.

Що буде з цінами на картоплю

Як зазначають ключові гравці ринку, наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати, особливо в сегменті високоякісної продукції. Це і є основною причиною зростання цін у даному сегменті.

"У результаті, на даний момент картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін на картоплю.

"На даний момент цінове зростання «підігрівається» інформацією про можливу нестачу пропозиції якісної картоплі в українських господарствах до завершення поточного сезону", - зауважують аналітики.

Зауважимо, за перший тиждень 2024 року картопля в Україні подорожчала на 11%.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.