На тлі цінових рекордів Україна почала імпортувати картоплю з Польщі

З 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також з Литви та Латвії, які вимірюються сотнями тонн.

Про це повідомляє EastFruit.

Як зазначають аналітики, в Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю, що призвело до оптових постачань імпортної продукції на ринок країни.

"Нині оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і у перерахунку на долари чи євро. Фактично протягом року ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 рази. При цьому буквально за останні три тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу, що зробило імпорт картоплі економічно доцільним", - підкреслює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ( ФАО).

У чому причина різкого подорожчання картоплі

За даними аналітиків, виробники переважно посилаються на традиційний фактор несприятливих погодних умов, які негативно вплинули на якість та врожайність картоплі в Україні.

"Протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни на картоплю в Україні переважно не покривали витрат на її вирощування у професійних господарствах, змушуючи багатьох професійних картоплярів економити буквально на всьому, у тому числі й на якісному посівному матеріалі. Це, у свою чергу, призводило до зниження якості продукції, що обмежувало можливості експорту навіть у країни, куди Україна мала можливість постачати продукцію", - зазначає Ярмак.

Він пояснює, що в результаті це призвело до зниження обсягів виробництва картоплі, оскільки багато дрібних виробників картоплі переключилися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту чи буряк.

Крім того, як пояснює експерт, населення також знизило масштаби вирощування. Це разом із не найсприятливішими погодними умовами і сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України.

Яка ситуація з картоплею в ЄС

Також не можна не відзначити напружену ситуацію на ринку картоплі Європи, що не може не впливати на ринок України. Щоправда, ринок картоплі ЄС має величезні відмінності від ринку картоплі України чи інших країн Східної Європи. У ЄС основна частина картоплі споживається у вигляді картоплі фрі, і там існує два паралельні сегменти – картопля для переробки та картопля для свіжого ринку.

В даний час заводи з переробки картоплі відчувають найгостріший дефіцит сировини. Аналогічна ситуація і на ринку свіжої картоплі. В результаті і переробники, і супермаркети змушені продовжувати закупівлю продукції в південних країнах ЄС, що піднімає ціни в цих регіонах.

Відповідно, якщо зараз Україна почала імпорт картоплі з Польщі та інших країн ЄС, бо ціни там нині нижчі, то, цілком імовірно, найближчим часом ціни на картоплю в Польщі також підуть вгору. Це призведе до необхідності збільшувати оптові ціни на продукцію і в Україні, щоб імпорт і надалі мав сенс.

Що буде з цінами на картоплю

На думку аналітиків, на даний момент перспективи оновлення цінових рекордів на картоплю навесні 2024 року здаються вельми реальними.

Більше того, фермери, які займаються вирощуванням ранньої картоплі, цілком можуть непогано заробити.

"Однак не можна забувати і про те, що картопля в Україні – це переважно гарнір до основної страви. Тому його можуть замінити крупи, макаронні вироби, рис та овочі. Тому настільки ж крутих "цінових віражів" як по цибулі минулого сезону, можливо, чекати не варто", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, за перший тиждень 2024 року картопля в Україні подорожчала на 11%. Наразі українські виробники пропонують картоплю оптом за ціною 15-20 грн/кг. У супермаркетах ціна на овоч тримається у межах 25-32 грн.

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