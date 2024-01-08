Для забезпечення продовольчої безпеки в Україні потрібно побудувати близько 150 овочесховищ, - нардеп

Будівництво десятків сучасних сховищ для овочів відкриє можливість для України стати незалежною від імпорту продукції, особливо навесні. Крім того, такий підхід забезпечить стабільний доступ українських продуктів на полицях магазинів. Україна матиме змогу повністю задовольняти свої внутрішні потреби і досягти продовольчої незалежності.

Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"В Україні необхідно побудувати ще близько 140-150 овочесховищ. Наразі багато хто з виробників зберігає продукцію в не зовсім підготовлених складах чи складує її під землею, а такі умови негативно впливають на якість продуктів. Відповідно, вже у квітні деякі товари доведеться імпортувати, адже вітчизняні втратять свою якість. При цьому в України є всі можливості для того, щоб повністю забезпечувати себе сільськогосподарською продукцією. І цього року Мінекономіки надасть більше грантів на переробку та обладнання для цього. Ми маємо випускати свою сільгосппродукцію, бо це і є ознакою продовольчої незалежності", - зауважив парламентарій.

За його словами, на деокупованих територіях аграрії продовжують активну роботу.

"Розміновуються землі завдяки роботі ДСНС, піротехніків ЗСУ. Наприклад, на Херсонщині очищено від вибухонебезпечних предметів понад 50 тис. га. Завдяки міжнародним донорам, які надавали техніку від БФ "Жнива Перемоги", минулого року аграріям вдалося навесні засіятися, зібрати урожай, провести осінні роботи й зараз вони готуються до весняних польових робіт. Надалі для збереження продукції фермерам будуть надаватися мобільні сховища", - повідомив народний депутат.

Раніше повідомлялося, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Заявку на отримання підтримки необхідно подати через Державний аграрний реєстр до 21 січня 2024 року.

Загалом ФАО та Мінагрополітики мають намір розподілити 244 модульних сховища. Вони стануть доступними для сільгоспвиробників, які обробляють землі в Херсонській області. Розподіл модульних одиниць для зберігання буде визначений на підставі кількості отриманих заявок та частки оброблюваної землі.

За словами Соломчука, міжнародні партнери України посилюють роботу в напрямку розмінування, надаючи спеціальне обладнання та проводячи навчання.

"Процес розмінування дуже клопітний і небезпечний, його не можна швидко реалізувати, як би нам цього не хотілося", - додав політик.

З початку 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування. З урахуванням всіх пакетів підтримки Україна залучила близько €500 млн для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. €100 млн надала Швейцарія, близько €20 млн - Норвегія, €12,5 млн - Швеція, €5 млн - Хорватія, €2 млн - Австрія, по €1,5 млн надали Іспанія та Словенія.

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