У Словаччині вже зібрали майже €4 млн на боєприпаси для України

Жителі Словаччини, яких не влаштовує те, що їх уряд відмовляється підтримувати Україну зброєю, зібрали вже майже 4 мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Про це свідчать цифри на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

Так, з моменту започаткування ініціативи пройшло вже 12 днів (станом на 27 квітня 2024 року), і за цей період вдалося зібрати 3 878 627 євро. При цьому кошти надали понад 60 тисяч донорів.

В описі ініціативи, яка зветься "Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми надсилаємо", вказано, що стартовою метою збору є 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

"Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України. До неї вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них поки немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи", - йдеться в тексті ініціативи.

"Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду", – додали автори ініціативи.

Збирачі коштів заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість жителів Словаччини не погоджуються зі змінами у зовнішній політиці уряду після виборів, що пройшли у вересні.

"Багато хто в Словаччині соромиться орієнтації уряду на Росію. Ось чому люди роблять свій внесок", – сказала одна із організаторок кампанії Зузана Іжакова.

Повідомляється, що збір коштів буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську ініціативу по збору боєприпасів, перші постачання яких в Україну очікуються у червні.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють 100 млн євро на снаряди для України. Також про виділення 140 млн євро на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція, Португалія, Канада і Фінляндія.

19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

26 квітня стало відомо, що Канада виділить додаткові кошти у розмірі 13 мільйонів канадських доларів на чеську ініціативу.

Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Після свого призначення на пост прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.

При цьому він додав, що, на його думку, росіяни мають більші територіальні надбання, ніж Україна.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокував початок перемовин щодо вступу.