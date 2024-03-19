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Снаряди для України: Фінляндія виділить €30 млн в рамках чеської ініціативи
Фінляндія оголосила про приєднання до чеської ініціативи з постачання боєприпасів для України, виділивши для цього €30 млн.
Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хааккянен.
"Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія бере участь у цій ініціативі, виділивши €30 млн", - зазначив міністр.
Міноборони України у дописі у соцмережі Х подякувало Фінляндії за підтримку:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми вдячні нашим фінським партнерам за це важливе рішення та непохитну підтримку. Разом ми переможемо", - йдеться у повідомленні.
Чеську ініціативу можуть підтримати 15 країн
Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.
"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.
Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.
"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція і Португалія.
8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.
Варто додати, що 19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.