Снаряди для України: Фінляндія виділить €30 млн в рамках чеської ініціативи

Фінляндія оголосила про приєднання до чеської ініціативи з постачання боєприпасів для України, виділивши для цього €30 млн.

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Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хааккянен.

"Обговорювали з командувачем чеськими силами оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія бере участь у цій ініціативі, виділивши €30 млн", - зазначив міністр.

Міноборони України у дописі у соцмережі Х подякувало Фінляндії за підтримку:

"Ми вдячні нашим фінським партнерам за це важливе рішення та непохитну підтримку. Разом ми переможемо", - йдеться у повідомленні.

Чеську ініціативу можуть підтримати 15 країн

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція і Португалія.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

Варто додати, що 19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.