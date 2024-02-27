Макрон створює коаліцію з постачання ракет Україні та не виключає, що Захід відправить своїх військових

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. Також Франція підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

Про це повідомляє Le Monde.

За словами французького лідера на пресконференції у Парижі після зустрічі щодо підтримки України було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і поставки ракет середньої та великої дальності та бомб".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докласти всіх зусиль, адже багато європейських і неєвропейських країн мають запаси, - розповів Макрон.

Також президент Франції закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.

Франція долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну, повідомляє Bloomberg.

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив Макрон.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, хоча не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Макрон не виключив імовірність відправлення військ країн Заходу в Україну

Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією, пише ВВС.

"Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ, але в майбутньому виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, - заявив Макрон, додавши, що "поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі".

Президент Франції визнав той факт, що усі лідери не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон запевнив, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не перемогла.

"Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети. Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни", - наголосив президент Франції.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе постачання в Україну французьких винищувачів Mirage і заявив, що Париж зараз не веде переговорів з цього питання.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Пізніше видання Bloomberg писало, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

У лютому 2024 року голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що Україна є найвищим пріоритетом для Євросоюзу і до кінця року отримає 1 мільйон необхідних боєприпасів.