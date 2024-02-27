Макрон создает "ракетную коалицию" и не исключает, что Запад отправит своих военных

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности. Также Франция поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить оружие в Украину.

Об этом сообщает Le Monde.

По словам французского лидера на пресс-конференции в Париже после встречи по поддержке Украины было решено "создать коалицию для глубоких ударов и поставки ракет средней и большой дальности и бомб".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся приложить все усилия, ведь многие европейские и неевропейские страны имеют запасы, - рассказал Макрон.

Также президент Франции призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.

Франция присоединится к инициативе закупки снарядов для Украины за пределами ЕС

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину, сообщает Bloomberg.

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил Макрон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, хотя их не назвал.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Макрон не исключил вероятность отправки войск стран Запада в Украину

Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправку западных сухопутных войск для борьбы с российской агрессией, пишет ВВС.

"Мы это обсудили. Сегодня нет консенсуса по поводу отправления сухопутных войск, но в будущем исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон, добавив, что поражение России нужно для безопасности и стабильности в Европе.

Президент Франции признал тот факт, что все лидеры не желают вступать в войну с "русским народом", а также выразили намерение соблюдать сдерживание эскалации, как они это делают с начала вторжения РФ в Украину.

Макрон заверил, что западные страны "намерены сделать все необходимое, чтобы Россия не победила".

"Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели. Вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны", - подчеркнул президент Франции.

Он также прокомментировал сообщение СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж сейчас не ведет переговоры по этому вопросу.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.