Британия дополнительно выделит 310 млн долларов на боеприпасы для Украины

Правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для Вооруженных сил Украины, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов).

Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Великобритания потратит около четверти миллиарда фунтов стерлингов в течение следующего года на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для увеличения запасов Украины", - говорится в сообщении.

В дополнение к пакету финансирования артиллерии и ракет, о которых было объявлено ранее, Британия также подписала новую многомиллионную серию контрактов между отделом закупок Министерства обороны, оборонным оборудованием и поддержкой (DE&S) и британской компанией Cook Defense Systems.

Согласно контрактам, компании обеспечат изготовление сотен запасных гусениц для танков и бронетехники, что позволит ВСУ восстанавливать поврежденную технику. Известно, что финансироваться это будет не только за счет Великобритании, но и из Международного фонда для Украины.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы Украина могла продолжать бороться до победы. Финансирование Великобритании на сумму почти четверть миллиарда фунтов стерлингов позволит увеличить критические запасы артиллерийских боеприпасов, а Королевские ВВС завершают дальнейшую поставку передовых противотанковых ракет", - сказал он. .

Кроме того, Шаппс добавил, что Соединенное Королевство будет и дальше возглавлять международную коалицию по вопросам наращивания возможностей для поставки передовых беспилотных летательных аппаратов в Украину.

По его словам, общая помощь от Британии за время войны уже превысила 12 млрд фунтов (более 15 млрд долларов).

Добавим, 2 дня назад Шаппс сообщил, что его страна направит в Украину еще двести противотанковых ракет "Вrimstone", ранее имевших значительное влияние на поле боя, заставив российские силы отступить при попытке форсировать реку.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024г.

За данным Reuters по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.