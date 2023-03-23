Лидеры ЕС поддержали совместную закупку снарядов для Украины

Лидеры стран Европейского Союза поддержали совместную закупку одного миллиона боеприпасов для Украины в течение следующих 12 месяцев. Об этом говорится в выводах саммита ЕС.

Отмечается, что Евросоюз и государства-члены блока наращивают усилия, чтобы помочь удовлетворить неотложные военные и оборонные нужды Украины.

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутое в Совете (ЕС, – ред.) соглашение о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов и, если нужно, ракет, в том числе числе путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования", – говорится в заключении.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились Испания и Польша.

Предполагается, что на соответствующие цели будет потрачено 2 млрд евро. А еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что вдобавок к этой сумме планируется выделить еще от 300 до 500 млн евро, которые пойдут на поддержку производителей боеприпасов.